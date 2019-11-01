В ООН открыли выставку победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

Выставка победителей международного конкурса фотожурналистики имени фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в 2014 году в Донбассе, открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«В преддверии Дня борьбы с безнаказанностью преступлений против журналистов в ООН открылась выставка работ победителей Международного фотоконкурса им. А. Стенина. Гостей поприветствовали Василий Небензя, заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг, замглавы МИА «Россия сегодня» Сергей Кочетков», — говорится в сообщении постпредства России при ООН в Twitter.

В преддверии Дня борьбы с безнаказанностью преступлений против журналистов в #ООН открылась выставка работ победителей Международного фотоконкурса им. А.Стенина.Гостей поприветствовали В.#Небензя, ЗГС по глобальным коммуникациям М.#Флеминг, замглавы МИА Россия сегодня С.#Кочетковpic.twitter.com/48uBNvVDIo — Russian Mission UN (@RussiaUN) November 1, 2019

В сентябре главную награду Гран-при Международного конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина выиграл итальянский фотограф Габриэле Чеккони за работу «Отверженные и земля».

Андрей Стенин трагически погиб в 2014 году на юго-востоке Украины.