В ООН открыли выставку победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

Короткая ссылка
Выставка победителей международного конкурса фотожурналистики имени фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в 2014 году в Донбассе, открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
В ООН открыли выставку победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина
  • РИА Новости

«В преддверии Дня борьбы с безнаказанностью преступлений против журналистов в ООН открылась выставка работ победителей Международного фотоконкурса им. А. Стенина. Гостей поприветствовали Василий Небензя, заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг, замглавы МИА «Россия сегодня» Сергей Кочетков», — говорится в сообщении постпредства России при ООН в Twitter.

В сентябре главную награду Гран-при Международного конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина выиграл итальянский фотограф Габриэле Чеккони за работу «Отверженные и земля».

Андрей Стенин трагически погиб в 2014 году на юго-востоке Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить