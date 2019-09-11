Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина

На торжественной церемонии в выставочном комплексе Государственного исторического музея объявили лауреатов и обладателя Гран-при международного конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина.

Как передаёт РИА Новости, главная награда конкурса вручена итальянскому фотографу Габриэле Чеккони за работу «Отверженные и земля», которая рассказывает о миграции народа рохинджа на юг Бангладеш.

В номинации «Главные новости» победили французский фотограф, сириец по происхождению Самир Аль Думи, представивший фотохронику «От одного конфликта к другому» о войне в Сирии, а также американская журналистка Китра Кахана с работой «Караван мигрантов» о беженцах из Центральной Америки, пытающихся пересечь границу США в мексиканской Тихуане.

Среди победителей номинации «Моя планета» — работа «Моя Якутия» россиянина Алексея Васильева.

Лауреатом впервые представленной на конкурсе Стенина номинации «Вдохновение» стал фотограф Андреа Алаи из Италии с чёрно-белым снимком «Зачарованная», изображающим девятилетнюю девочку Ясу из Донецка, борющуюся с синдромом Крузона.

Ранее сообщалось, что выставка работ лауреатов конкурса Стенина будет проходить с 11 по 29 сентября.