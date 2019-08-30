Победители конкурса фотожурналистики имени Стенина будут названы 10 сентября

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Победители конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина будут объявлены 10 сентября, сообщает РИА Новости.
Победители конкурса фотожурналистики имени Стенина будут названы 10 сентября
  • РИА Новости

«МИА «Россия сегодня» назовёт 10 сентября призовые места всех участников шорт-листа 2019 года. В этот же день будет раскрыта и основная интрига — кто станет обладателем главной награды Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, его Гран-при. Интрига конкурса раскроется только на торжественной церемонии награждения в выставочном комплексе Государственного исторического музея», — говорится в сообщении пресс-службы.

После церемонии награждения состоится открытие выставки работ лауреатов, которая будет проходить с 11 по 29 сентября.

Вход на выставку свободный в часы работы музея.

За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2019 году боролись 28 молодых фотографов из 17 стран мира, среди которых Россия, Германия, Индия, США, Иран, Мексика, ЮАР, Белоруссия и другие.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

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