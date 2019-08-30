Победители конкурса фотожурналистики имени Стенина будут названы 10 сентября

Победители конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина будут объявлены 10 сентября, сообщает РИА Новости.

«МИА «Россия сегодня» назовёт 10 сентября призовые места всех участников шорт-листа 2019 года. В этот же день будет раскрыта и основная интрига — кто станет обладателем главной награды Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, его Гран-при. Интрига конкурса раскроется только на торжественной церемонии награждения в выставочном комплексе Государственного исторического музея», — говорится в сообщении пресс-службы.

После церемонии награждения состоится открытие выставки работ лауреатов, которая будет проходить с 11 по 29 сентября.

Вход на выставку свободный в часы работы музея.

За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2019 году боролись 28 молодых фотографов из 17 стран мира, среди которых Россия, Германия, Индия, США, Иран, Мексика, ЮАР, Белоруссия и другие.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.