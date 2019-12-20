В Смоленске проверяют сообщения о госпитализации школьницы после употребления чая в столовой
В Смоленске проверяют сообщения о госпитализации ученицы третьего класса после употребления чая в столовой, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
- РИА Новости
Инцидент произошёл 19 декабря.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки они примут процессуальное решение.
Ранее, как передавало RIA56, в Оренбурге установили причину отравления детей из школы №86.
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