В Смоленске проверяют сообщения о госпитализации школьницы после употребления чая в столовой

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В Смоленске проверяют сообщения о госпитализации ученицы третьего класса после употребления чая в столовой, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
В Смоленске проверяют сообщения о госпитализации школьницы после употребления чая в столовой
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 19 декабря.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки они примут процессуальное решение.

Ранее, как передавало RIA56, в Оренбурге установили причину отравления детей из школы №86.

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