В Смоленске проверяют сообщения о госпитализации школьницы после употребления чая в столовой

В Смоленске проверяют сообщения о госпитализации ученицы третьего класса после употребления чая в столовой, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

РИА Новости

Инцидент произошёл 19 декабря. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки они примут процессуальное решение. Ранее, как передавало RIA56, в Оренбурге установили причину отравления детей из школы №86.