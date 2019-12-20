Эксперт рассказал, как предотвратить угон автомобиля

Независимый автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как предотвратить угон машины.

«Самое главное — если автомобиль новый, его нужно застраховать по КАСКО. И это страховка не столько от угона, сколько от финансовых потерь. Соответственно, если есть возможность поставить автомобиль на закрытую стоянку, то это идеально», — заявил он.

По его словам, если такой возможности нет, то нужно оставлять машину на освещённых участках, там, где есть видеокамеры.

Как добавил Моржаретто, в тёмных закоулках злоумышленникам будет очень легко «поработать» с машиной.

Ранее были названы самые популярные способы угона машин в Москве.

Как передавало URA.RU, эксперты аналитического агентства «Автостат» оценили обеспеченность легковыми автомобилями российских городов с населением более 1 млн человек.