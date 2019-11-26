Эксперты оценили обеспеченность городов-миллионников легковыми автомобилями

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» оценили обеспеченность легковыми автомобилями российских городов с населением более миллиона жителей, сообщает URA.RU.
Эксперты оценили обеспеченность городов-миллионников легковыми автомобилями
  • РИА Новости

Первое место по итогам исследования заняла Самара, где на тысячу человек приходится 344 машины.

Вторую строчку занимает Краснодар (343 автомобиля на 1000 жителей), третью — Санкт-Петербург (330).

Москва оказалась на восьмой позиции (293), передают «Юга.ру».

В среднем по России показатель составил 306 автомобилей на 1000 человек.

Ранее эксперты назвали самые популярные у россиян автомобили с дизельным двигателем.

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