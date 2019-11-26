Эксперты оценили обеспеченность городов-миллионников легковыми автомобилями
- РИА Новости
Первое место по итогам исследования заняла Самара, где на тысячу человек приходится 344 машины.
Вторую строчку занимает Краснодар (343 автомобиля на 1000 жителей), третью — Санкт-Петербург (330).
Москва оказалась на восьмой позиции (293), передают «Юга.ру».
В среднем по России показатель составил 306 автомобилей на 1000 человек.
Ранее эксперты назвали самые популярные у россиян автомобили с дизельным двигателем.