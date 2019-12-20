Названы самые популярные способы угона машин в Москве

Московская полиция назвала четыре главных способа угона автомобилей в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по городу.

Отмечается, что один из самых частых способов угона — вскрытие запорных устройств автомобиля и отключение его сигнализации.

Вторым способом является проникновение преступников в транспортное средство путём вскрытия дверей механическим способом.

Ещё два способа — подмена ключа и предъявление поддельных документов на машину, используя автоэвакуатор.

22 октября в Московской области вынесли приговор 18 участникам преступного сообщества по делу об угоне автомобилей премиум-класса.