Названы самые популярные способы угона машин в Москве
Отмечается, что один из самых частых способов угона — вскрытие запорных устройств автомобиля и отключение его сигнализации.
Вторым способом является проникновение преступников в транспортное средство путём вскрытия дверей механическим способом.
Ещё два способа — подмена ключа и предъявление поддельных документов на машину, используя автоэвакуатор.
22 октября в Московской области вынесли приговор 18 участникам преступного сообщества по делу об угоне автомобилей премиум-класса.