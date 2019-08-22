В МВД России заявили о снижении числа угонов автомобилей

В МВД России сообщили, что за последние четыре года число угонов машин значительно сократилось.

«Заметно безопаснее стало на улицах городов и сёл. Примерно вдвое меньше регистрируется угонов транспортных средств (в 2014 году — 34,2 тыс., в 2018-м — 19,5 тыс.) и уголовно наказуемых хулиганств (4 тыс. и 2,1 тыс. соответственно)», — приводятся на сайте МВД России слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Уточняется, что также, по статистике ведомства, снизилось почти на 16% число ДТП, а количество погибших в них уменьшилось на треть.

Ранее заместитель руководителя Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России Олег Понарьин в беседе с kp.ru заявил о снижении показателей аварийности на дорогах с начала 2019 года.