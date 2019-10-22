В Подмосковье вынесли приговор 18 участникам преступного сообщества по делу об угоне автомобилей

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В Московской области вынесли приговор 18 участникам преступного сообщества по делу об угоне автомобилей премиум-класса, передаёт «Ридус» со ссылкой на сайт регионального управления СК России.
В Подмосковье вынесли приговор 18 участникам преступного сообщества по делу об угоне автомобилей
  • РИА Новости

Среди фигурантов — двое экс-сотрудников Госавтоинспекции и четверо работников лизинговых компаний.

Подсудимых признали виновными в 17 эпизодах мошенничества. С января 2015 года по апрель 2016 года они похищали машины из автосалонов, продавали их гражданам других стран и вывозили за пределы России. Общий ущерб оценивается в сумму более 40 млн рублей.

Обвиняемые приговорены к наказанию от четырёх лет лишения свободы условно до восьми с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор в отношении экс-сотрудника угрозыска по делу об угоне.

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