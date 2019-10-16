В Екатеринбурге вынесли приговор в отношении экс-сотрудника угрозыска по делу об угоне

Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска по делу об угоне автомобилей, сообщает URA.RU со ссылкой на Свердловскую областную прокуратуру.

В 2017 году местный житель купил устройство для перехвата радиокоманд от автомобильных сигнализаций и предложил заняться угонами своему сыну, а также мужу дочери, который работал оперуполномоченным угрозыска.

«В результате осенью 2017 года обвиняемые похитили на территории Екатеринбурга четыре автомобиля на общую сумму более 3,2 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

На пятой машине злоумышленников взяли с поличным. Их приговорили к лишению свободы на срок 7 лет (отца), 8 лет (сына) и 6 лет (зятя) в колонии общего режима.

«Нерадивого правоохранителя в кратчайший срок с позором уволили по отрицательным мотивам из системы МВД, отныне ему дорога в органы внутренних дел закрыта навсегда», — отметил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил список самых угоняемых машин в России.