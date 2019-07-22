Эксперт оценил список самых угоняемых автомобилей в России

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Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил список самых угоняемых машин в России.
Эксперт оценил список самых угоняемых автомобилей в России
  • РИА Новости

«Есть разница в абсолютных и относительных цифрах. В абсолютных цифрах всегда у нас на первом месте были автомобили Lada в силу того, что их больше всего, в парке их чуть ли не 45%. А в относительных цифрах достаточно высокий процент угона у компании Mazda, у Land Rover», — заявил он.

Как отметил Моржаретто, дорогие автомобили угоняют под заказ для конкретного клиента, а бюджетные — в основном ради запчастей или для работы в такси.

По словам эксперта, число угонов снижается из года в год, в том числе благодаря совершенствованию встроенных в машины систем защиты, а также за счёт возвращения автомобилистов к механическим противоугонным системам.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в 2019 году в России чаще всего угоняли седан Hyundai Solaris.

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