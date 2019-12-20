В ОНК рассказали о состоянии здоровья находящегося в СИЗО Хорошавина

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Представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Сахалинской области рассказали о встрече в следственном изоляторе Южно-Сахалинска с экс-губернатором региона Александром Хорошавиным.

«Своё состояние здоровья Хорошавин назвал удовлетворительным, жалоб на условия содержания нет», — цитирует Интерфакс сообщение ОНК.

Ранее адвокат Хорошавина заявил, что родственники и защита осуждённого потеряли с ним связь после его этапирования из Южно-Сахалинска в середине ноября. Позднее во ФСИН уточнили местонахождение Хорошавина.

В феврале 2018 года экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии и штрафу по обвинению во взятках.

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