Суд приговорил экс-губернатора Сахалина Хорошавина к 13 годам колонии
Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на решение суда.
«В совокупности за совершенные преступления назначить А.Хорошавину наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима», — зачитала приговор судья.
Также Хорошавина оштрафовали на 500 млн рублей и лишили государственных наград.
Ранее сообщалось, что Хорошавин в последнем слове в ходе заседания суда заявил о своей невиновности.
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