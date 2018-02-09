Суд приговорил экс-губернатора Сахалина Хорошавина к 13 годам колонии

Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на решение суда.

«В совокупности за совершенные преступления назначить А.Хорошавину наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима», — зачитала приговор судья.

Также Хорошавина оштрафовали на 500 млн рублей и лишили государственных наград.

Ранее сообщалось, что Хорошавин в последнем слове в ходе заседания суда заявил о своей невиновности.