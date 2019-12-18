Адвокат осуждённого экс-главы Сахалина заявил о потери с ним связи

Родственники и представители защиты потеряли связь с бывшим губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным, осуждённым на 13 лет колонии за взятки, после его этапирования из Южно-Сахалинска в середине ноября, заявил его адвокат Евгений Балабас.

«Хорошавина периодически этапировали из СИЗО Южно-Сахалинска, где он находился после первого суда, в Хабаровск и обратно. 18 ноября его увезли из Южно-Сахалинска, и с тех пор ни родственники, ни адвокаты не имеют о нём сведений», — цитирует его РИА Новости.

По словам адвоката, экс-губернатора Сахалина нет и в СИЗО Хабаровска.

При этом в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалину пока не ответили на запрос защиты о местонахождении Хорошавина.

Балабас отметил, что его подзащитный должен по рекомендации врачей регулярно принимать лекарственные препараты.

«Александр Вадимович почти пять лет сидит в СИЗО на лекарствах... Я ему раз в неделю носил препараты... Получается, что сейчас он остался без лекарств, которые ему необходимо принимать ежедневно», — заявил адвокат осуждённого.

В феврале 2018 года Хорошавина приговорили к 13 годам колонии и штрафу по обвинению во взятках.