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Почти 3,3 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

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Почти 3,3 млн жителей Московской области привились от гриппа, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Почти 3,3 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
  • РИА Новости

Как заявила и. о. министра Екатерина Огнева, в этом году кампания по вакцинации была продлена до 30 декабря.

«Закуплена современная четырёхвалентная вакцина от гриппа, действующая сразу против четырёх штаммов вируса. Сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления», — сказала она.

По её словам, процедура займёт не более 15 минут.

Ранее врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ.

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