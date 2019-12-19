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Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой

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Преподаватель филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Пскове задержан по подозрению в убийстве знакомой.
Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 13 декабря 2019 года предполагаемый злоумышленник в ходе застолья поссорился со своей знакомой, в ходе конфликта причинил телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась», — говорится в сообщении регионального СК.

Отмечается, что подозреваемый вывез тело в лес и закопал.

СК уточняет, что подозреваемый оказался преподавателем псковского филиала академии ФСИН России.

Ранее сообщалось, что в Переславле-Залесском депутата гордумы подозревают в убийстве.

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