Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
«Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 13 декабря 2019 года предполагаемый злоумышленник в ходе застолья поссорился со своей знакомой, в ходе конфликта причинил телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась», — говорится в сообщении регионального СК.
Отмечается, что подозреваемый вывез тело в лес и закопал.
СК уточняет, что подозреваемый оказался преподавателем псковского филиала академии ФСИН России.
Ранее сообщалось, что в Переславле-Залесском депутата гордумы подозревают в убийстве.