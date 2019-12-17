В Переславле-Залесском депутата гордумы подозревают в убийстве

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Глава фракции «Единой России» в Переславль-Залесской городской думе Владимир Корнилов подозревается в том, что избил и задушил знакомого во время распития алкоголя, заявил представитель СУ СК России по Ярославской области.
В Переславле-Залесском депутата гордумы подозревают в убийстве
  • РИА Новости

«14 декабря текущего года на открытом участке местности населённого пункта Троицкая Слобода городского округа город Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти… По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель», — говорится в релизе СК.

Представитель следственного управления подтвердил РИА Новости, что речь в сообщении ведомства идёт о депутате Корнилове.

Ранее сообщалось, что Корнилов решил сложить полномочия депутата. Об этом заявил председатель парламента Сергей Корниенко.

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