В Переславле-Залесском депутата гордумы подозревают в убийстве

Глава фракции «Единой России» в Переславль-Залесской городской думе Владимир Корнилов подозревается в том, что избил и задушил знакомого во время распития алкоголя, заявил представитель СУ СК России по Ярославской области.

«14 декабря текущего года на открытом участке местности населённого пункта Троицкая Слобода городского округа город Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти… По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель», — говорится в релизе СК.

Представитель следственного управления подтвердил РИА Новости, что речь в сообщении ведомства идёт о депутате Корнилове.

Ранее сообщалось, что Корнилов решил сложить полномочия депутата. Об этом заявил председатель парламента Сергей Корниенко.