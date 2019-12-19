Эксперт рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку
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По его словам, первым признаком плохого качества искусственной ёлки является запах.
Самым же безопасным пластиком он назвал чистый полиэтилен.
«Его важная особенность в том, что он мягкий, и иголки на ёлке пусть лучше тоже будут мягкими. Попросите сертификат у продавца, если там использованы другие виды пластика, кроме полиэтилена, не покупайте», — сказал Шапкин.
Ранее в Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок.
Директор по развитию компании Ozon Анна Карпова в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщила о росте спроса на новогодние товары в связи с приближением праздника.