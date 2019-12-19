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Эксперт рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку.
Эксперт рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку
  • Pixabay

По его словам, первым признаком плохого качества искусственной ёлки является запах.

Самым же безопасным пластиком он назвал чистый полиэтилен.

«Его важная особенность в том, что он мягкий, и иголки на ёлке пусть лучше тоже будут мягкими. Попросите сертификат у продавца, если там использованы другие виды пластика, кроме полиэтилена, не покупайте», — сказал Шапкин.

Ранее в Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок.

Директор по развитию компании Ozon Анна Карпова в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщила о росте спроса на новогодние товары в связи с приближением праздника.

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