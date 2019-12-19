Эксперт рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку.

По его словам, первым признаком плохого качества искусственной ёлки является запах.

Самым же безопасным пластиком он назвал чистый полиэтилен.

«Его важная особенность в том, что он мягкий, и иголки на ёлке пусть лучше тоже будут мягкими. Попросите сертификат у продавца, если там использованы другие виды пластика, кроме полиэтилена, не покупайте», — сказал Шапкин.

Ранее в Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок.

Директор по развитию компании Ozon Анна Карпова в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщила о росте спроса на новогодние товары в связи с приближением праздника.