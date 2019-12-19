В Волгограде возбудили дело по факту истязания ребёнка отчимом

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении отчима, который неоднократно истязал шестилетнего ребёнка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

«Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») в отношении 25-летнего волгоградца, неоднократно избивавшего шестилетнего сына своей сожительницы. В настоящее время он задержан», — приводит РИА Новости её слова.

По данным СУ СК по Волгоградской области, врачи диагностировали у ребёнка ушибы, ссадины, а также переломы ключицы и рёбер. Отмечается, что угрозы жизни несовершеннолетнего нет.

13 декабря kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Ярославской области сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростка.