ОТКРЫВШИЙ СТРЕЛЬБУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ДЕЙСТВОВАЛ В ОДИНОЧКУ — ФСБ

В Волгограде возбудили дело по факту истязания ребёнка отчимом

Короткая ссылка
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении отчима, который неоднократно истязал шестилетнего ребёнка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
В Волгограде возбудили дело по факту истязания ребёнка отчимом
  • РИА Новости

«Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») в отношении 25-летнего волгоградца, неоднократно избивавшего шестилетнего сына своей сожительницы. В настоящее время он задержан», — приводит РИА Новости её слова.

По данным СУ СК по Волгоградской области, врачи диагностировали у ребёнка ушибы, ссадины, а также переломы ключицы и рёбер. Отмечается, что угрозы жизни несовершеннолетнего нет.

13 декабря kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Ярославской области сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить