В Волгограде возбудили дело по факту истязания ребёнка отчимом
- РИА Новости
«Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») в отношении 25-летнего волгоградца, неоднократно избивавшего шестилетнего сына своей сожительницы. В настоящее время он задержан», — приводит РИА Новости её слова.
По данным СУ СК по Волгоградской области, врачи диагностировали у ребёнка ушибы, ссадины, а также переломы ключицы и рёбер. Отмечается, что угрозы жизни несовершеннолетнего нет.
13 декабря kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Ярославской области сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростка.