В Ярославской области завели дело по факту избиения подростка

Короткая ссылка
В городе Тутаеве завели уголовное дело по факту избиения подростка, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Ярославской области. Такое решение принято по итогам проверки.
В Ярославской области завели дело по факту избиения подростка
  • РИА Новости

Уголовное дело было заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что по факту инцидента была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор по делу об угрозе убийством пятикласснику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить