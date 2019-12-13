В Ярославской области завели дело по факту избиения подростка

В городе Тутаеве завели уголовное дело по факту избиения подростка, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Ярославской области. Такое решение принято по итогам проверки.

Уголовное дело было заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что по факту инцидента была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор по делу об угрозе убийством пятикласснику.