В Ярославской области завели дело по факту избиения подростка
- РИА Новости
Уголовное дело было заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц».
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что по факту инцидента была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор по делу об угрозе убийством пятикласснику.