В Минздраве Удмуртии рассказали о задачах модернизации отрасли в регионе

Замминистра здравоохранения Республики Удмуртия Мария Галеева рассказала об основных задачах модернизации отрасли в регионе, сообщает ИА «Удмуртия».

По словам замминистра, к 2024 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе должна поэтапно сформироваться цельная и функционирующая система оказания первичной медико-санитарной помощи.

«Мы должны будем сформировать единую программу модернизации. К 2024 году у нас все медицинские организации, участвующие в этой программе, должны будут либо попасть в капитальный ремонт, либо в строительство, либо приобретение того или иного вида оборудования», — заявила она.

Ключевые вопросы реформирования первичного звена здравоохранения будет решать межведомственная группа, участников которой определило республиканское правительство.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области до 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется отремонтировать 226 объектов в 53 медицинских учреждениях.