В Минздраве Удмуртии рассказали о задачах модернизации отрасли в регионе
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По словам замминистра, к 2024 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе должна поэтапно сформироваться цельная и функционирующая система оказания первичной медико-санитарной помощи.
«Мы должны будем сформировать единую программу модернизации. К 2024 году у нас все медицинские организации, участвующие в этой программе, должны будут либо попасть в капитальный ремонт, либо в строительство, либо приобретение того или иного вида оборудования», — заявила она.
Ключевые вопросы реформирования первичного звена здравоохранения будет решать межведомственная группа, участников которой определило республиканское правительство.
Ранее НСН сообщала, что в Тверской области до 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется отремонтировать 226 объектов в 53 медицинских учреждениях.