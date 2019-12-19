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В Минздраве Удмуртии рассказали о задачах модернизации отрасли в регионе

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Замминистра здравоохранения Республики Удмуртия Мария Галеева рассказала об основных задачах модернизации отрасли в регионе, сообщает ИА «Удмуртия».
В Минздраве Удмуртии рассказали о задачах модернизации отрасли в регионе
  • Pixabay

По словам замминистра, к 2024 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе должна поэтапно сформироваться цельная и функционирующая система оказания первичной медико-санитарной помощи.

«Мы должны будем сформировать единую программу модернизации. К 2024 году у нас все медицинские организации, участвующие в этой программе, должны будут либо попасть в капитальный ремонт, либо в строительство, либо приобретение того или иного вида оборудования», — заявила она.

Ключевые вопросы реформирования первичного звена здравоохранения будет решать межведомственная группа, участников которой определило республиканское правительство.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области до 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется отремонтировать 226 объектов в 53 медицинских учреждениях.

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