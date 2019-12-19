Путин призвал спокойно обсудить закон о борьбе с домашним насилием

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал законопроект о профилактике домашнего насилия.

«У меня смешанное отношение к законопроекту о семейном насилии. Силой не заставишь любить», — сказал президент.

При этом он добавил, что, как и 70% граждан России, также против насилия.

«Нужен ли этот закон? Давайте спокойно это обсуждать, в общественности должно пройти проверку. Нужно понять, что написано в каждой из статей закона, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получить после его принятия и в результате правоприменительной практики, потом принять окончательное решение», — сказал Путин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал подготовку законопроекта о борьбе с домашним насилием. Он сказал, что это резонансная тема, но добавил, что у него пока нет окончательной позиции касательно инициативы.

29 ноября на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный сенаторами и депутатами Госдумы.