В СК призвали заочно арестовать российского банкира Горбунцова

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Следственный комитет призвал Басманный суд Москвы заочно арестовать российского банкира Германа Горбунцова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
В СК призвали заочно арестовать российского банкира Горбунцова
  • Герман Горбунцов
  • © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Горбунцова, объявленного в международный розыск», — сказала собеседник.

Уточняется, что банкир обвиняется в нарушении закона согласно ч. 4 ст. 159 УК России («мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.

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