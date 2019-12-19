В СК призвали заочно арестовать российского банкира Горбунцова

Следственный комитет призвал Басманный суд Москвы заочно арестовать российского банкира Германа Горбунцова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Горбунцова, объявленного в международный розыск», — сказала собеседник.

Уточняется, что банкир обвиняется в нарушении закона согласно ч. 4 ст. 159 УК России («мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.