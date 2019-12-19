В СК призвали заочно арестовать российского банкира Горбунцова
- Герман Горбунцов
- © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Горбунцова, объявленного в международный розыск», — сказала собеседник.
Уточняется, что банкир обвиняется в нарушении закона согласно ч. 4 ст. 159 УК России («мошенничество в особо крупном размере»).
Ранее Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.