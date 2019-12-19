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Росконтроль проверил качество сёмги

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Специалисты Росконтроля проверили сёмгу брендов «Круглый год», «Русское море», «А'море», «Меридиан», «Просто», «Санта-Бремор» и Clever, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт организации.
Росконтроль проверил качество сёмги
  • РИА Новости

По результатам экспертизы самой свежей оказалась продукция под торговой маркой «Меридиан».

Как отметили специалисты, образцы «Русское море», «Просто» и Clever не могут долго храниться. Кроме того, последний образец оказался не сёмгой, а другой рыбой.

В рыбе марок «А'море», «Круглый год» и Clever обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в образцах «Меридиан», «А'море», «Круглый год» — листерии.

По итогам исследований эксперты рекомендовали к покупке сёмгу «Русское море», «Просто» и «Санта-Бремор».

Ранее НСН сообщала, что специалисты Росконтроля проверили качество шпрот.

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