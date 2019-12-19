Росконтроль проверил качество сёмги
- РИА Новости
По результатам экспертизы самой свежей оказалась продукция под торговой маркой «Меридиан».
Как отметили специалисты, образцы «Русское море», «Просто» и Clever не могут долго храниться. Кроме того, последний образец оказался не сёмгой, а другой рыбой.
В рыбе марок «А'море», «Круглый год» и Clever обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в образцах «Меридиан», «А'море», «Круглый год» — листерии.
По итогам исследований эксперты рекомендовали к покупке сёмгу «Русское море», «Просто» и «Санта-Бремор».
Ранее НСН сообщала, что специалисты Росконтроля проверили качество шпрот.