В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали

В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

«В двух километрах от села Шерагул произошло столкновение автомашин Isuzu и микроавтобуса Ford, следовавшего по маршруту Тулун — Шерагул... погиб пассажир Isuzu, девять человек госпитализированы», — цитирует представителя министерства ТАСС.

На месте работают два экипажа ГИБДД, которые устанавливают виновника аварии.

Ранее в Карелии при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом пострадали 13 человек, ещё один погиб.

Inforeactor также сообщал о начале проверки после крупной аварии с участием маршрутки в Омске, в результате которой пострадали 15 пассажиров.