В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании

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В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.

«На данный момент 35 садов эвакуированы. Письма с сообщением о минировании приходят на электронную почту учреждений», — цитирует Интерфакс представителя пресс-службы.

Ранее Transsibinfo.com передавал, что в Хабаровске эвакуировали 12 школ и отменили занятия в пяти университетов после сообщений о минировании.

В Москве из-за ложных сообщений о минировании с конца ноября эвакуировали около полумиллиона человек из более 3,6 тыс. объектов.

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