Полмиллиона человек эвакуировали в Москве с ноября из-за «минирований»
- РИА Новости
«Для проверки анонимных сообщений в общей сложности были эвакуированы порядка 490 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в общей сложности волна затронула более 3,6 тыс. московских объектов, ни в одном случае угрозы не подтвердились.
Отмечается, что пик «минирований» пришёлся на 10 декабря, когда в столице с нескольких сотен объектов вывели свыше 120 тыс. человек.
17 декабря сообщалось об эвакуации в столице 11 районных судов.