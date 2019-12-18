Полмиллиона человек эвакуировали в Москве с ноября из-за «минирований»

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Почти полмиллиона человек были эвакуированы в Москве с конца ноября из-за сообщений о минировании, передаёт Интерфакс со ссылкой на источник.
Полмиллиона человек эвакуировали в Москве с ноября из-за «минирований»
  • РИА Новости

«Для проверки анонимных сообщений в общей сложности были эвакуированы порядка 490 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в общей сложности волна затронула более 3,6 тыс. московских объектов, ни в одном случае угрозы не подтвердились.

Отмечается, что пик «минирований» пришёлся на 10 декабря, когда в столице с нескольких сотен объектов вывели свыше 120 тыс. человек.

17 декабря сообщалось об эвакуации в столице 11 районных судов.

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