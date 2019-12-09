Власти Хабаровска прокомментировали эвакуацию школ

Власти Хабаровска прокомментировали эвакуацию учебных заведений из-за сообщений о минировании, передаёт Transsibinfo.com.

«Преподаватели очень переживают за воспитанников, так как на улице стоит сильный мороз, а учеников очень много. Всего эвакуация проходит в 12 школах», — заявили в мэрии.

Детей, живущих неподалёку, отправили по домам, а остальных стали размещать в соседних зданиях и магазинах.

Руководителям школ и детсадов поручено усилить антитеррористические мероприятия.

Кроме того, отменены занятия в пяти университетах.

Ранее стало известно, что в несколько учебных заведений Хабаровска поступили сообщения об угрозе взрыва, проведена эвакуация.