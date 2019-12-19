Экс-главврача роддома Сармосян отпустили из СИЗО под домашний арест
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — цитирует представителя суда ТАСС.
Уточняется, что обвиняемая будет находиться под домашним арестом до 6 февраля 2020 года.
Ранее после жалоб Сармосян на условия содержания в московском СИЗО её перевели в маломестную камеру.
Экс-главврача московского роддома арестовали после того, как на её действия пожаловались родители, чьи дети пострадали по вине врачей во время родов. По итогам проведённой Мосгорздравом проверки руководство роддома было уволено в полном составе.
Сармосян свою вину не признаёт и отвергает заявления о том, что якобы является противником кесарева сечения.
Подробнее о деле — в материале RT.