Экс-главврача роддома Сармосян отпустили из СИЗО под домашний арест

Пресненский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего главного врача московского роддома №27 Марину Сармосян, обвиняемую в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — цитирует представителя суда ТАСС.

Уточняется, что обвиняемая будет находиться под домашним арестом до 6 февраля 2020 года.

Ранее после жалоб Сармосян на условия содержания в московском СИЗО её перевели в маломестную камеру.

Экс-главврача московского роддома арестовали после того, как на её действия пожаловались родители, чьи дети пострадали по вине врачей во время родов. По итогам проведённой Мосгорздравом проверки руководство роддома было уволено в полном составе.

Сармосян свою вину не признаёт и отвергает заявления о том, что якобы является противником кесарева сечения.

Подробнее о деле — в материале RT.