В ОНК рассказали об условиях содержания экс-главврача роддома Сармосян в СИЗО

Короткая ссылка
Бывший главный врач московского роддома №27 Марина Сармосян, обвиняемая в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, переведена в маломестную камеру. Об этом RT рассказал журналист, член ОНК Борис Клин.
В ОНК рассказали об условиях содержания экс-главврача роддома Сармосян в СИЗО
  • РИА Новости

«Сейчас Марина Сармосян находится в трёхместной камере, одна из её соседок обвиняется в экономическом преступлении, а вторая — в доведении до самоубийства несовершеннолетнего, она, кстати, как и Сармосян, по профессии врач», — сказал Клин.

Он добавил, что в камере тепло, есть телевизор. По его словам, экс-главврач сообщила, что получила первую передачу.

«Марина Сармосян заявила членам ОНК, что сейчас у неё нет жалоб на условия содержания в этом СИЗО», — отметил Клин.

Ранее Сармосян пожаловалась членам ОНК на тяжёлые условия в московском женском следственном изоляторе.

В начале декабря RT рассказал о её аресте

На действия Сармосян и других сотрудников роддома пожаловались родители, чьи дети пострадали по вине врачей во время родов. В результате проведённой Мосгорздравом проверки руководство роддома было уволено в полном составе.  

Сармосян свою вину не признаёт и отвергает слухи о том, что якобы является противником кесарева сечения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить