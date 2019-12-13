В ОНК рассказали об условиях содержания экс-главврача роддома Сармосян в СИЗО

Бывший главный врач московского роддома №27 Марина Сармосян, обвиняемая в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, переведена в маломестную камеру. Об этом RT рассказал журналист, член ОНК Борис Клин.

«Сейчас Марина Сармосян находится в трёхместной камере, одна из её соседок обвиняется в экономическом преступлении, а вторая — в доведении до самоубийства несовершеннолетнего, она, кстати, как и Сармосян, по профессии врач», — сказал Клин.

Он добавил, что в камере тепло, есть телевизор. По его словам, экс-главврач сообщила, что получила первую передачу.

«Марина Сармосян заявила членам ОНК, что сейчас у неё нет жалоб на условия содержания в этом СИЗО», — отметил Клин.

Ранее Сармосян пожаловалась членам ОНК на тяжёлые условия в московском женском следственном изоляторе.

В начале декабря RT рассказал о её аресте.

На действия Сармосян и других сотрудников роддома пожаловались родители, чьи дети пострадали по вине врачей во время родов. В результате проведённой Мосгорздравом проверки руководство роддома было уволено в полном составе.

Сармосян свою вину не признаёт и отвергает слухи о том, что якобы является противником кесарева сечения.