В ОНК рассказали об условиях содержания экс-главврача роддома Сармосян в СИЗО
- РИА Новости
«Сейчас Марина Сармосян находится в трёхместной камере, одна из её соседок обвиняется в экономическом преступлении, а вторая — в доведении до самоубийства несовершеннолетнего, она, кстати, как и Сармосян, по профессии врач», — сказал Клин.
Он добавил, что в камере тепло, есть телевизор. По его словам, экс-главврач сообщила, что получила первую передачу.
«Марина Сармосян заявила членам ОНК, что сейчас у неё нет жалоб на условия содержания в этом СИЗО», — отметил Клин.
Ранее Сармосян пожаловалась членам ОНК на тяжёлые условия в московском женском следственном изоляторе.
В начале декабря RT рассказал о её аресте.
На действия Сармосян и других сотрудников роддома пожаловались родители, чьи дети пострадали по вине врачей во время родов. В результате проведённой Мосгорздравом проверки руководство роддома было уволено в полном составе.
Сармосян свою вину не признаёт и отвергает слухи о том, что якобы является противником кесарева сечения.