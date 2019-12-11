Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО

Бывший главный врач московского роддома №27 Марина Сармосян, арестованная по обвинениям в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пожаловалась членам ОНК Москвы на тяжёлые условия в московском женском следственном изоляторе. Об этом RT рассказал журналист, член ОНК Борис Клин.

По его словам, Марина Сармосян находится в так называемой карантинной камере изолятора, куда арестованных первоначально помещают на срок до десяти суток. За это время они проходят медобследование, за ними наблюдают психолог и оперативные службы, подбирая им будущих соседей.

Он рассказал, что Сармосян уже прошла медобследование и заявляет, что у неё выявлено заболевание, о котором она не знала, и в связи с этим ей необходимы дальнейшие проверки и лечение, которое невозможно в условиях изолятора.

В свою очередь, в медсанчасти СИЗО членам ОНК заявили, что «болезней, препятствующих содержанию под стражей» у неё не выявлено.

Клин рассказал, что камера, в которой в настоящее время находится Сармосян, «многоместная (там 14 человек) и довольно обшарпанная».

«В ней нет ни телевизора, хотя в женских СИЗО, в отличие от мужских, они должны быть обязательно, и холодильника тоже нет, хотя и хранить Марине Сармосян в нём пока нечего — передач она не получала», — сказал он.

Вместе с бывшим главврачом в камере сидят женщины, обвиняемые в кражах, торговле наркотиками и экономических преступлениях.

В беседе с членами комиссии Сармосян назвала условия «скотскими».

Она утверждает, что тюремная еда несъедобная и все эти дни ей приходится пить только чай.

«В камере холодно, нам выдали скотч для заклеивания окон», — заявила Сармосян.

Также она пожаловалась на агрессивную сокамерницу.

«По словам Сармосян, девушка, которую вчера поместили в эту камеру, ведёт себя неадекватно, курит и бросает окурки на постель остальным, требует сигарет, плюёт другим женщинам в лицо, угрожает всё ночью сжечь, из-за этого вся камера всю ночь не спала», — рассказал член ОНК.

Он сообщил, что Сармосян своей вины не признаёт и утверждает, что, вопреки слухам, не является принципиальным сторонником исключительно естественных родов и противником кесарева сечения.

Ранее сообщалось об аресте Сармосян.

Её подозревают в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На действия Сармосян и других сотрудников роддома пожаловались родители, чьи дети пострадали по вине врачей во время родов. В результате проведённой Мосгорздравом проверки руководство роддома было уволено в полном составе.

При этом родственники заведующей считают обвинения бездоказательными, а избранную меру пресечения неоправданно жёсткой.