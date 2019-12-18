Эксперт прокомментировал завершение строительства ж/д части Крымского моста

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Политолог Иван Мезюхо в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о том, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Эксперт прокомментировал завершение строительства ж/д части Крымского моста
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«Безусловно, открытие железнодорожной части моста будет способствовать дальнейшему улучшению транспортной доступности Крыма и с точки зрения грузовых перевозок, и с точки зрения поездок людей», — заявил он.

По его словам, начало доставки товаров по железной дороге будет означать снижение издержек и, следовательно, расширение ассортимента.

Кроме того, отметил эксперт, жителям полуострова станет проще ездить на материк, а отечественным туристам — в Крым.

«Конечно, открытие железнодорожной части моста — это замечательный подарок и крымчанам, и всем россиянам», — заключил Мезюхо.

Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части.

В ноябре член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

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