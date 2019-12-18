Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены

В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.

«Действительно, всех задержанных отпустили… Мы всё так же не знаем, за что их задерживали, это разные люди, приехавшие в Россию по разным причинам; на этот вопрос должны ответить российские правоохранительные органы», — приводит Интерфакс слова представителя дипломатического ведомства.

Ранее стало известно о задержании по неизвестной причине около 40 граждан Израиля в аэропорту Домодедово.

В январе 2018 года правоохранительные органы задержали в аэропорту Домодедово россиянку, которая пыталась вывезти в Израиль алмазы на сумму более 8 млн рублей.