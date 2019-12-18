В аэропорту Домодедово задержали около 40 граждан Израиля

Около 40 граждан Израиля задержаны в аэропорту Домодедово, причины неизвестны. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу посольства Израиля в Москве.

«Задержаны примерно 40 человек. За что они были задержаны, мы не знаем», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в дипломатической миссии занимаются «продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией».

«Уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем», — добавили в посольстве.

В израильском посольстве РИА Новости сообщили, что ожидают от российских властей официального объявления причин задержания.

«Я знаю, что обе страны пытаются найти общую позицию по этому вопросу. Мы пока не знаем, какие у этого причины, мы всё ещё расследуем ситуацию», — говорится в заявлении.

В январе 2018 года правоохранительные органы задержали в аэропорту Домодедово россиянку, которая пыталась вывезти в Израиль алмазы на сумму более 8 млн рублей.