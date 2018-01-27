Россиянка попыталась вывезти в Израиль алмазы на 8 млн рублей

Правоохранительные органы задержали в московском аэропорту Домодедово россиянку, которая пыталась вывезти в Израиль алмазы на сумму более 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«26 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий... в зале вылета международных авиалиний задержана пассажирка рейса Москва — Тель-Авив, жительница Московской области 1964 года рождения, у которой обнаружена партия алмазов», — говорится в сообщении.

Согласно проведённому исследованию, изъятые драгоценные камни являются природными огранёнными алмазами (бриллиантами) массой почти 437 карат. Их стоимость оценивается более чем в 8 млн рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга») и 226.1 УК («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»).