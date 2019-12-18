Управление госслужбы Удмуртии заняло призовое место на Всероссийском конкурсе

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Управление государственной службы и кадров администрации главы и правительства Удмуртии смогло занять призовое место на Всероссийском конкурсе.
Управление госслужбы Удмуртии заняло призовое место на Всероссийском конкурсе
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Всего поступило 223 заявки от федеральных госорганов, органов субъектов России и местного самоуправления, организаций госсектора экономики.

Также состоялся Всероссийский кадровый форум «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Newinform оценил значение конкурса «Молодые лидеры Рунета».

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