Управление госслужбы Удмуртии заняло призовое место на Всероссийском конкурсе
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Всего поступило 223 заявки от федеральных госорганов, органов субъектов России и местного самоуправления, организаций госсектора экономики.
Также состоялся Всероссийский кадровый форум «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Newinform оценил значение конкурса «Молодые лидеры Рунета».