Управление госслужбы Удмуртии заняло призовое место на Всероссийском конкурсе

Управление государственной службы и кадров администрации главы и правительства Удмуртии смогло занять призовое место на Всероссийском конкурсе.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Всего поступило 223 заявки от федеральных госорганов, органов субъектов России и местного самоуправления, организаций госсектора экономики.

Также состоялся Всероссийский кадровый форум «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Newinform оценил значение конкурса «Молодые лидеры Рунета».