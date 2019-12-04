В Госдуме оценили значение конкурса «Молодые лидеры Рунета»

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Newinform оценил значение конкурса «Молодые лидеры Рунета».

По его мнению, такие инициативы важны наравне с олимпиадами и другими подобными мероприятиями.

«Необходимо как раз вовлекать молодёжь в разного рода конкурсы, олимпиады, стажировки и смотреть на их таланты, выбирать лучших, создавать новые образовательные программы, внедрять программы», — заявил он.

Как считает Свинцов, сначала это могут быть какие-либо формы дополнительного образования, а затем — основные виды профессий, которым обучают в университетах и институтах.

«Поэтому, конечно, это важно, это нужно, это даёт дополнительный информационный повод для привлечения внимания молодёжи, чиновников, депутатов. Любая деятельность, которая даёт всплески в этой сфере, является полезной», — заключил он.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».