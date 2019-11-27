В Москве подвели итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв»

В Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв», сообщает НСН.

Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Более 120 проектов получили финансирование от Фонда содействия инновациям и частных инвесторов.

«Наши участники разрушают стереотип о том, что на хакатоне невозможно разработать актуальный рынку продукт — у многих наших финалистов всего спустя два месяца после Казани появились первые заказы на внедрения и продажу решений, причём не только на уровне родного региона», — заявил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Конкурс проходил с 3 апреля по 29 сентября. Финал состоялся в Казани.

Ранее один из лауреатов конкурса «Цифровой прорыв» Денис Хромов в беседе со «Взглядом» прокомментировал победу.