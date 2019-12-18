Главу Ростова-на-Дону просят проследить за ситуацией с заменой пандуса для ребёнка с ДЦП

Сопредседатель правозащитного центра «Единая Россия» и депутат Госдумы Михаил Старшинов просит главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко взять под личный контроль ситуацию с пандусом для ребёнка с ДЦП.

Pixabay

«Жительница Ростова-на-Дону Оксана Демура... постоянно получает отписки чиновников из инстанций различного уровня», — пояснил Старшинов RT. Как сообщал «Блокнот Ростов», 12-летний сын Оксаны Демуры болен ДЦП. С помощью прокуратуры она смогла добиться от ТСЖ установки пандуса в подъезде. Однако когда мальчик вырос, потребовалась замена конструкции, которую чиновники долгое время не могут согласовать.