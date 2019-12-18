Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
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Отмечается, что доступ к сайту ограничен на постоянной основе по решению суда.
«Указанное решение Мосгорсуда принято на основании заявления правообладателя — корпорации Warner Bros. Entertainment, Inc», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что причиной блокировки стало незаконное распространение сериала Supergirl.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, сколько к настоящему моменту было заблокировано сайтов по требованиям Мосгорсуда.