Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.

Отмечается, что доступ к сайту ограничен на постоянной основе по решению суда.

«Указанное решение Мосгорсуда принято на основании заявления правообладателя — корпорации Warner Bros. Entertainment, Inc», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что причиной блокировки стало незаконное распространение сериала Supergirl.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, сколько к настоящему моменту было заблокировано сайтов по требованиям Мосгорсуда.