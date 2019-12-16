Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России

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Роскомнадзор обратился к Twitter с просьбой объяснить ограничение доступа к ряду аккаунтов из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России
  • Reuters

Как отмечается, Роскомнадзор получил данные об ограничении в Twitter доступа к аккаунтам Россотрудничества, проекта «Хорошие новости» и председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича.

В связи с этим было направлено письмо в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter — Шинейд МакСуинни.

«К сожалению, обстоятельства и причины подобных действий со стороны компании Twitter до сих пор остаются неизвестными и вызывают недоумение», — говорится в письме.

В нём указывается, что размещённые аккаунтами публикации не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса.

Роскомнадзор выразил глубокую озабоченность ситуацией, поскольку «подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации».

Летом сообщалось, что Twitter заблокировал аккаунт российской дипмиссии в Сирии после публикации об организации «Белые каски».

В МИД России призвали Twitter немедленно разблокировать аккаунт российского посольства. 

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