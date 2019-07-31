МИД призвал Twitter разблокировать аккаунт посольства России в САР

Министерство иностранных дел России призвало Twitter немедленно разблокировать аккаунт российского посольства в Сирии, который был удалён без каких-либо объяснений. Об этом говорится в сообщении в микроблоге МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали блокировку аккаунта диппредставительства в Twitter цензурой и нарушением свободы слова.

«Официальный аккаунт посольства России в Сирии вчера был заблокирован со стороны Twitter без каких-либо объяснений. Мы рассматриваем это как акт цензуры и вопиющего нарушения свободы слова», — заявили в МИД.

Ранее посольство России в ЮАР сообщило, что Twitter заблокировал аккаунт российской дипмиссии в Сирии после публикации сообщения с основанной на фактах критикой организации «Белые каски».