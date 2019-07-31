МИД призвал Twitter разблокировать аккаунт посольства России в САР
- Reuters
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали блокировку аккаунта диппредставительства в Twitter цензурой и нарушением свободы слова.
«Официальный аккаунт посольства России в Сирии вчера был заблокирован со стороны Twitter без каких-либо объяснений. Мы рассматриваем это как акт цензуры и вопиющего нарушения свободы слова», — заявили в МИД.
The official account of the #Russian#Embassy in #Syria was blocked by @Twitter yesterday without any explanation. We consider it as act of #censorship & flagrant #violation of the #FreedomOfSpeech committed by the social media administration. pic.twitter.com/19fj4oliK1— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 31 июля 2019 г.
Ранее посольство России в ЮАР сообщило, что Twitter заблокировал аккаунт российской дипмиссии в Сирии после публикации сообщения с основанной на фактах критикой организации «Белые каски».