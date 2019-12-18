Отборочный этап Международных армейских игр стартовал на Черноморском флоте

В пресс-службе Черноморского флота рассказали о старте отборочного этапа Международных армейских игр «АрМИ-2020», в которых примут участие лучшие военнослужащие.

«В конкурсе профессионального мастерства связистов задействованы порядка 20 различных единиц техники связи, в том числе подвижные радиорелейные станции для беспоискового вхождения в связь, комплексные аппаратные, обеспечивающие связь между полевыми пунктами управления, современные радиостанции, антенные модули и около 50 военнослужащих», — отметили в пресс-службе.

Как передаёт «Новый Севастополь», все задачи выполняются в сложных условиях при противодействии групп условного противника и применении им оружия массового поражения.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму утвердили план обучения призывников военным специальностям.