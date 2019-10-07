В Крыму утвердили план обучения призывников военным специальностям
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- РИА Новости
Из приложения к документу следует, что призывники пройдут обучение в региональном отделении ДОСААФ по таким специальностям, как водитель категории C и специалист подземной и подводной связи.
Как ожидается, к концу лета 2020 года специальность «водитель» получат 290 человек, специальность «связист» — 300.
Экзамены участников первого этапа должны пройти в феврале, второго — в мае, третьего этапа — в августе.
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