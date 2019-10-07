В Крыму утвердили план обучения призывников военным специальностям

Глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил план обучения призывников военным специальностям для прохождения службы в Вооружённых силах. Распоряжение опубликовано на официальном портале республиканского правительства, передаёт «Крыминформ».

Из приложения к документу следует, что призывники пройдут обучение в региональном отделении ДОСААФ по таким специальностям, как водитель категории C и специалист подземной и подводной связи.

Как ожидается, к концу лета 2020 года специальность «водитель» получат 290 человек, специальность «связист» — 300.

Экзамены участников первого этапа должны пройти в феврале, второго — в мае, третьего этапа — в августе.

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