В Крыму утвердили план обучения призывников военным специальностям

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил план обучения призывников военным специальностям для прохождения службы в Вооружённых силах. Распоряжение опубликовано на официальном портале республиканского правительства, передаёт «Крыминформ».
В Крыму утвердили план обучения призывников военным специальностям
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Из приложения к документу следует, что призывники пройдут обучение в региональном отделении ДОСААФ по таким специальностям, как водитель категории C и специалист подземной и подводной связи.

Как ожидается, к концу лета 2020 года специальность «водитель» получат 290 человек, специальность «связист» — 300.

Экзамены участников первого этапа должны пройти в феврале, второго — в мае, третьего этапа — в августе.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области прошли учения батальона Балтфлота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить