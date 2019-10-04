В Калининградской области прошли учения батальона Балтфлота

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В Калининградской области состоялись учения дорожно-комендантского батальона Балтийского флота, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В Калининградской области прошли учения батальона Балтфлота
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По сценарию разведывательно-диверсионная группа условного противника повредила автодорожный мост через водную преграду. «Оппонент» закрепился на противоположном берегу, ведя прицельный огонь и мешая восстановительным работам.

Мотострелковый взвод на боевых машинах пехоты переправился на понтонах и катерах и пресёк действия диверсионной группы.

Военнослужащие понтонных взводов сбросили звенья понтона в воду, где их собрали в наплавной мост. Это позволило отремонтировать «повреждённый» автомобильный мост и восстановить движение.

К манёврам привлекли 300 военнослужащих и до 100 единиц боевой и специальной техники.

В августе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».

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