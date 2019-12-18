Суд отказал в исключении экспертизы по делу Серебренникова

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Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела обвиняемого в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссёра Кирилла Серебренникова проведённой следствием экспертизы.
Суд отказал в исключении экспертизы по делу Серебренникова
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В удовлетворении ходатайства защиты об исключении доказательств отказать», — цитирует судью ТАСС.

Отмечается, что защита составила ходатайство, сославшись на ряд нарушений при проведении экспертизы, в частности, на использование экспертами недопустимых доказательств.

Уточняется, что по делу были проведены две экспертизы, одна из которых подтвердила факт хищений, другая — их опровергла.

Также сообщается, что в четверг, 19 декабря, суд рассмотрит ходатайство гособвинения о назначении третьей экспертизы и исключении второй в связи с ангажированностью экспертов.

В начале ноября Мещанский суд Москвы отказался брать подписку о невыезде с режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» по просьбе гособвинения. 

Дело о хищениях руководством «Седьмой студии» возбудили в 2017 году. По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

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