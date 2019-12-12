Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором
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«Присвоить звание… генерал-майора юстиции… Лаврову Александру Андреевичу», — говорится в документе.
Ранее Мещанский суд Москвы отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова.
Фигурантам дела «Седьмой студии» вменяется хищение 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».
В начале расследования Серебренников был помещён под домашний арест, позже меру пресечения отменили.
В конце октября дело поступило в суд для нового рассмотрения.