Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Присвоить звание… генерал-майора юстиции… Лаврову Александру Андреевичу», — говорится в документе. Ранее Мещанский суд Москвы отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова. Фигурантам дела «Седьмой студии» вменяется хищение 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». В начале расследования Серебренников был помещён под домашний арест, позже меру пресечения отменили. В конце октября дело поступило в суд для нового рассмотрения.