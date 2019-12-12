Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Присвоить звание… генерал-майора юстиции… Лаврову Александру Андреевичу», — говорится в документе.

Ранее Мещанский суд Москвы отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова. 

Фигурантам дела «Седьмой студии» вменяется хищение 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

В начале расследования Серебренников был помещён под домашний арест, позже меру пресечения отменили.

В конце октября дело поступило в суд для нового рассмотрения

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить