В Севастополе прошёл «Бал патриотов»

Церемония награждения учеников учреждений дополнительного образования «Бал патриотов» прошла в севастопольском Доме офицеров.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города, в конкурсе приняли участие около 800 человек.

«В ходе торжественного собрания победителям всероссийских и международных конкурсов вручили грамоты департамента образования, медали и памятные подарки. Лауреатами каждой номинации стали 12 участников, в том числе и команды», — заявили в пресс-службе.

В рамках церемонии были отмечены представители Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи, команды юнармейцев, юных инспекторов дорожного движения, Российского движения школьников и др.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что первокурсники филиала Нахимовского училища пополнили ряды «Юнармии».