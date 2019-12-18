В Севастополе прошёл «Бал патриотов»

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Церемония награждения учеников учреждений дополнительного образования «Бал патриотов» прошла в севастопольском Доме офицеров.
В Севастополе прошёл «Бал патриотов»
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города, в конкурсе приняли участие около 800 человек.

«В ходе торжественного собрания победителям всероссийских и международных конкурсов вручили грамоты департамента образования, медали и памятные подарки. Лауреатами каждой номинации стали 12 участников, в том числе и команды», — заявили в пресс-службе.

В рамках церемонии были отмечены представители Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи, команды юнармейцев, юных инспекторов дорожного движения, Российского движения школьников и др.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что первокурсники филиала Нахимовского училища пополнили ряды «Юнармии».

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