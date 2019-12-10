Первокурсники филиала Нахимовского училища пополнили ряды «Юнармии»

В Севастополе 100 первокурсников филиала Нахимовского военно-морского училища вступили в ряды «Юнармии», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Торжественная церемония прошла на площади маяка «Кадетский ориентир».

«Юные нахимовцы перед лицом своих товарищей дали клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству», — отметили в пресс-службе.

Участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику, на котором выгравированы имена 294 воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза за оборону и освобождение города-героя Севастополя.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» посетит Севастополь с 6 по 9 декабря.