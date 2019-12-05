Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» посетит Севастополь с 6 по 9 декабря. Экипаж примет участие в мероприятиях в рамках подготовки к 100-летию эвакуации армии Врангеля из Крыма, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«7 декабря, суббота — мероприятия в рамках подготовки к 100-летию «Русского исхода» из Крыма 1920 года с участием курсантов Военно-морского политехнического института (Санкт-Петербург), убывающих на учебном корабле «Перекоп» из Севастополя в Бизерту по маршруту исхода эскадры Черноморского флота», — сообщили в пресс-службе.

В мероприятиях также примут участие курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, нахимовцы филиала Нахимовского ВМУ в Севастополе.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота приняли участие в концертной программе, посвящённой Дню Военно-морских сил Индии.