Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» посетит Севастополь

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Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» посетит Севастополь с 6 по 9 декабря. Экипаж примет участие в мероприятиях в рамках подготовки к 100-летию эвакуации армии Врангеля из Крыма, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» посетит Севастополь
  • © Пресс-служба ВМФ

«7 декабря, суббота — мероприятия в рамках подготовки к 100-летию «Русского исхода» из Крыма 1920 года с участием курсантов Военно-морского политехнического института (Санкт-Петербург), убывающих на учебном корабле «Перекоп» из Севастополя в Бизерту по маршруту исхода эскадры Черноморского флота», — сообщили в пресс-службе.

В мероприятиях также примут участие курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, нахимовцы филиала Нахимовского ВМУ в Севастополе.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота приняли участие в концертной программе, посвящённой Дню Военно-морских сил Индии.

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